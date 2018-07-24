Çiğ köfte Şanlıurfa’nın itirazına rağmen Adıyaman’a tescillendi

Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde ‘çiğ köfte bizim’ tartışmalara neden olan çiğ köftenin tescili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna ‘etsiz çiğ köfte’ coğrafi işaret tescili için başvurmuş, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası da “çiğ köfte bizim tescilli ürünümüz” diyerek Adıyaman’ın başvurusuna itiraz etmişti.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının 2006 yılında başvurduğu ve 2008 yılında da tescilinin yaptığı çiğ köftenin ‘etli çiğ köfte’, Adıyaman’ın başvurusunun ise ‘etsiz çiğ köfte’ olması nedeniyle itirazı reddetti. Adıyaman etsiz çiğ köftenin tescilini almayı başardı. Bir hafta içerisinde tescil belgesinin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edileceği öğrenildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2015 yılında başvurumuzu yaptık ve 2018 yılında bunun marka tescilini bitirdik. Şanlıurfa, çiğ köftenin kendilerine ait olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz dilekçesi reddedildi. Şanlıurfa yıllar önce etli çiğ köftenin tescili için başvurmuş. Patentini ve coğrafi işaretini Şanlıurfa almış ama biz etsiz çiğ köftenin patentine başvurduk. Etsiz çiğ köfte patenti şu anda Adıyaman’ındır. Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı etli çiğ köftenin sağlığa zararlı olduğunu açıklayınca ihale Adıyaman’a kaldı. Etli çiğ köfteler çok yerde kabul görmüyor. Etsiz çiğ köfte Türkiye’nin neredeyse her yerinde ve yurt dışında Adıyamanlılara mahsus 20 bin bayide satılıyor. Çiğ köfte pazarı Adıyamanlılarda bulunuyor. Yurt dışına ihracatı yapılan bir ürün hale geldi” dedi.

Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise etli çiğ köftenin satışının yasak olduğunu ve Adıyaman’da iş yerlerinde satılan 40’a yakın etsiz çiğ köfte türü olduğunu söyledi. Kenan Leblebici, köfte, lahmacun, bazuka, havan topu, emmiden, ezme, nohutlu, hıtap, 1453 fetih, ustadan, bakan dürümü, kirveden, atom, diyet köfte olmak üzere 40’a yakın köfte sunumunun olduğunu ifade etti.

İzmir’den Adıyaman’a gezmeye gelen Şahin Ailesi ise Adıyaman çiğ köftesinin çok güzel olduğunu ve çiğ köfteyi Adıyaman’da yemek gerektiğini dile getirdi.