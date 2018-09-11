Çin'den gelen ekip Adıyaman'da ki tarihi yerleri gezdi

Çin'den gelen yazar, televizyoncu ve müze uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yazar, televizyoncu ve müze uzmanlarından oluşan 10 kişilik Çinli ekip Adıyaman'da Nemrut Dağı, Arsemia, Yeni Kale, Cendere, Karakuş ve Perre Antik Kent'i gezdi. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile birlikte tarihi ve turistik yerleri gezerek buralar ile ilgili görseller hazırlayan ekip, bu görseller ile ülkelerinde tanıtım yapacak.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm piyasasında yeni pazarlar bulmak için rotasını uzak doğuya çevirdiğini ve gelen ekibin Bakanlık tarafından misafir edildiğini ifade etti.

Bu yıl ülkemize 400 bin Çinli turistin geldiğini ve bu sayının yükseltilmesi için turizm çeşitliliğinin arttırılması için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Ekinci, Çin'den gelen ekibin İstanbul, Ankara, Konya, Nevşehir, Adıyaman, Şanlıurfa, Çanakkale, İzmir, Denizli ve Bursa illerini gezeceğini aktardı.