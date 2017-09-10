Çin’in Ankara Büyük Elçisi Yu Hongyang Adıyaman’ı gezdi

Elçi Adıyaman hakkında bilgilere alıp incelemelerde bulundu.
Adıyaman’a gelerek kent merkezinde gezip incelemelerde bulunan Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’a, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti.
Büyükelçi Yu Hongyang, tarihi Adıyaman Kalesini ve kent merkezini gezerek Adıyaman ekonomisini geliştirebilme adına çalışmalar yürüteceklerini, Adıyaman’ı ve insanını oldukça çok sevdiğini dile getirdi.
Büyükelçi Yu Hongyang, aynı zamanda Adıyaman halkının oldukça sıcakkanlı olduğunu, Adıyaman halkını ve protokolünü Çin’e davet ettiklerini dile getirdi.