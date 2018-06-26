ÇKS Başvuru süresi bitiyor

Samsat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil İbrahim Demir yaptığı açıklamada ÇKS başvuru ve kayıt işlemlerinin 30 Haziran’da sona ereceğini belirterek, vatandaşların hak kaybına uğramamaları ve mağdur olmamaları için bu tarihten önce kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Demir, "Sistem ile üretim bilgilerini kayıt altına alınarak çiftçilerimizin desteklemeler acısından mağdur olmamaları için 30 Haziran 2018 tarihine kadar kayıt ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekiyor. ÇKS başvurusu olmayan çiftçilerimiz yıl içinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, prim uygulamalarında verilen desteklemelerden yararlanamamaktadır. Bu nedenle tarımsal desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için zaman kaybetmeden müdürlüğümüze başvuru yapmaları ve güncellemelerini yapmaları gerekiyor" diye konuştu.