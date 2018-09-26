Çocuk evlerinde kalan çocuklar Gaziantep'i gezdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, “Ekran ile Değil Akran İle Çocuklar Büyüsün” kampanyası ile Gaziantep'i gezdi.

Proje kapsamında 13 çocuk, 4 personel ile birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezdi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, “Bu tür gezileri düzenlemekteki amacımız, çocuklarımızın somut yaşantılarla bilgi edinmesini sağlayarak, olayları, kişileri ve doğal koşulları gözlemlemesini sağlamaktır. Ayrıca çocuklarımız için düzenlediğimiz bu tür geziler, çocuklarımızın eleştirel düşünme yeteneğini geliştirerek, çocuklarımıza sorumluluk, işbirliği ve bağlılık gibi olumlu davranışlar kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.