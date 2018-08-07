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07 Ağustos 2018 18:20

Çocuk gözüyle 15 Temmuz projesi tamamlandı

Adıyaman Halide Edip Anaokulu tarafından hayata geçirilen ‘81 İl 82 Demokrasi Destanı, Çocuk Gözüyle 15 Temmuz’ projesi tamamlandı.

Çocuk gözüyle 15 Temmuz projesi tamamlandı

07 Ağustos 2018 18:20


Türkiye genelinde binlerce anaokulunun katılımıyla gerçekleştirilen projede minik çocuklar kendi bakış açılarıyla 15 Temmuzu resimlere döktü.


Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Halide Edip Anaokulu Müdürü Cemal Önder, Adıyaman’dan ve diğer 80 ilden çocukların kendilerine resim gönderdiğini ve bu resimleri katalog haline getirerek katılım sağlayan okullara yolladıklarını söyledi.


Önder, projede emeği geçen öğretmenlere, çalışanlara, 81 ilden katılım sağlayan okulların yönetimine teşekkür ettiğini belirtti.


Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, “Milyonların tek yürek olduğu vatanımızın bu ulu destanını unutturmayacak bir hatıra olarak kitaplaştırılmış oldu. Bu çalışmada emeği geçen okul müdürü Cemal Önder´e, Halide Edip Anaokulu öğretmenlerine ve 81 ilimizden projemize gönüllü katılan okullarımıza özellikle de sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Okul Müdürü Cemal Önder, yapılan katalogları projeye katılım sağlayan okullara posta yoluyla gönderdi.




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