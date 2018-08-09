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09 Ağustos 2018 18:01

Çocuk Sağlığı ve Koruma Tedbirleri Proje toplantısı yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Adıyaman Valiliği bünyesinde Projelendirilen Çocuk Sağlığı ve Koruma Tedbirleri toplantısı yapıldı.

Çocuk Sağlığı ve Koruma Tedbirleri Proje toplantısı yapıldı

09 Ağustos 2018 18:01


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda Vali Yardımcısı Yasin Yumak başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Habip Almiş tarafından sunum yapıldı.


Toplantıda konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve eğitimlerini almaları için, huzurlu ve güvenli bir ortamın sağlanmasıyla ilgili hem devlet olarak, hem anne baba olarak, hem de vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. İnşallah çocukların hak ettiği gibi yaşamalarına katkıda bulunuruz. bu anlamda faydalı oluruz diye düşünüyorum. Devletimiz tüm birimleriyle bu konuda hassas davranıyor. Bu projemize katkı sunacak kurum müdürleri ile kolluk güçleri temsilcilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantının devamında kurumların çocuklar ile ilgili görev alanlarına göre yapacakları çalışmaların çerçevesi belirlenerek ekim ayında çocuk sağlığı ve koruma tedbirleri ile ilgili çalıştay yapılması kararlaştırıldı.




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