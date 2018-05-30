Çocuklar Hacivat Karagöz gösterisine yoğun ilgi gösterdi

Kahta Belediyesi bu Ramazan ayında düzenlediği 6. etkinlikte Hacivat Karagöz gösterisi yapıldı. Seyir Tepesinde (Ebu Sadık Parkı) yapılan gösterilere vatandaşlar, yoğun bir ilgi gösterdi. Etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösterisi dışında çocuklara özel Ateşbaz Gösterisi, Palyaço şov, Pala Remzi ve Bitirim Hüsnü gibi Ramazan gösterileri de yapıldı.

Ramazan etkinlikleri hakkında konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Her yıl Ramazan ayına özel olarak düzenlediğimiz etkinlikleri, bu yıl da düzenliyoruz. Vatandaşlarımız bu mübarek ayda tasavvufla adeta iç içe girmiş bir durumda. Biz de Kahta Belediyesi olarak bu tasavvufi atmosfere katkıda bulunmak için çeşitli programlar hazırladık. Ramazan ayı boyunca Kahta halkı için 19 etkinlik düzenleyeceğiz. Bugünkü etkinliğimizde çocuklarımıza yönelik bir program düzenledik. İnşallah çocuklarımızı sevindirmişizdir. Tüm Kahta halkını etkinliklere katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.