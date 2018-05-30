Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:27

Çocuklar Hacivat Karagöz gösterisine yoğun ilgi gösterdi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde yapılan Hacivat Karagöz gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklar Hacivat Karagöz gösterisine yoğun ilgi gösterdi

30 Mayıs 2018 14:27


Kahta Belediyesi bu Ramazan ayında düzenlediği 6. etkinlikte Hacivat Karagöz gösterisi yapıldı. Seyir Tepesinde (Ebu Sadık Parkı) yapılan gösterilere vatandaşlar, yoğun bir ilgi gösterdi. Etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösterisi dışında çocuklara özel Ateşbaz Gösterisi, Palyaço şov, Pala Remzi ve Bitirim Hüsnü gibi Ramazan gösterileri de yapıldı.


Ramazan etkinlikleri hakkında konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Her yıl Ramazan ayına özel olarak düzenlediğimiz etkinlikleri, bu yıl da düzenliyoruz. Vatandaşlarımız bu mübarek ayda tasavvufla adeta iç içe girmiş bir durumda. Biz de Kahta Belediyesi olarak bu tasavvufi atmosfere katkıda bulunmak için çeşitli programlar hazırladık. Ramazan ayı boyunca Kahta halkı için 19 etkinlik düzenleyeceğiz. Bugünkü etkinliğimizde çocuklarımıza yönelik bir program düzenledik. İnşallah çocuklarımızı sevindirmişizdir. Tüm Kahta halkını etkinliklere katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç