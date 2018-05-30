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30 Mayıs 2018 14:45

Çocuklar Ramazan’da çocuk sokağında eğleniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ programlarında çocuklar için oluşturulan ‘Çocuk Sokağı’ büyük ilgi görüyor.

Çocuklar Ramazan’da çocuk sokağında eğleniyor

30 Mayıs 2018 14:45


Kültürel etkinliklere büyük önem veren ve bu kapsamda Ramazan gecelerinin dolu dolu geçmesi için her akşam birbirinden önemli programlara ev sahipliği yapan Adıyaman Belediyesi, Demokrasi Parkındaki alanda gerçekleştirilen ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ programları çerçevesinde oluşturduğu ‘Çocuk Sokağı’ ile çocukları da unutmadı.


Teravih namazından sonra başlayan etkinlikler boyunca çocuklara Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşatan ‘Çocuk Sokağı’, Ramazan ayına has tiplemeleriyle çocuklardan ve ailelerden büyük ilgi görüyor.


Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl oldukça renkli geçen Ramazan akşamlarının çocuk etkinlikleri ile daha da renklendiğini söyleyen ebeveynler durumdan oldukça memnun. Belediye yetkililerine teşekkür eden anne ve babalar, ‘Çocuk Sokağı’ sayesinde çocuklarının Ramazan’ın güzelliklerini daha kolay öğreneceklerini ve Ramazan ayını daha çok seveceklerini söyleyip, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesini istedi.




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