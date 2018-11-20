Çocuklara çikolata ikramı

Genç İHH Hanım Komisyonu Başkanı Feyza Akkuş ve beraberindeki bayanlar Adıyaman demokrasi Parkı önünde sokaktan gelip geçen çocuklara çikolata ikramında bulundu. Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bu etkinliği düzenlediklerini belirten Genç İHH Hanım Komisyonu Başkanı Feyza Akkuş, “1989'dan beri kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü Arakan, Suriye, Doğu Türkistan, Yemen, Irak, Afganistan gibi ülkelerde en az 28 milyon mülteci çocuğun bulunduğu göz önüne alındığında böyle bir günün varlığı da pek bir anlam ifade etmiyor. Bugün milyonlarca çocuk kendi evinde ve vatanında yaşayamıyor. Eğitim alamıyor ve yaşıtları gibi sağlıklı koşullarda hayatlarını idame ettiremiyor.

Her 200 çocuktan 1'nin mülteci olduğu günümüz dünyasında ayrıca her yıl 70 bin devletsiz çocuk doğuyor. Bunun yanı sıra 2015 ve 2016'da ülkelerden göç etmek zorunda olan 80 ülkede kayıtlı en az 300 bin çocuğun ailesinden ayrı olduğu biliniyor.

Savaş, açlık, fakirlik, çatışma, iç karışıklık gibi sebepler en çok çocukların hayatını etkiliyor. Bunca yaşanan olumsuzluğa rağmen ümitlerimizi kaybetmeden, hiç yılmadan, empati kurarak ve ‘Kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemeyen bizden değildir' düsturuyla toplumda bu çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize daha huzurlu bir dünya bırakabilmek için bu etkinliği düzenledik” diye konuştu.