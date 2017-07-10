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10 Temmuz 2017 17:08

Çöp konteynerleri temizleniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilmeye başlandı.

Çöp konteynerleri temizleniyor

10 Temmuz 2017 17:08


Gölbaşı Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı’nda bulunan tüm çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor. Temizlik ekipleri konteynerleri yıkama çalışmasını günlük düzenli olarak yapılıyor. Konteyner temizleme aracı, çöpleri boşalttıktan sonra, suyla yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak, dezenfekte ediyoruz. Her şey halkımızın sağlığı için. Bundan sonra tüm konteynerlerimiz yerinde yıkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte edilecek. Gölbaşı halkımızın hizmetine temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulacak" dedi.




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