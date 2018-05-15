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15 Mayıs 2018 12:48

Çöp konteynerlerinde yaz temizliği yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçede bulunan tüm çöp konteynırlarını yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Çöp konteynerlerinde yaz temizliği yapıldı

15 Mayıs 2018 12:48


Gölbaşı Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöpleri boşalttıktan sonra, suyla yıkayarak, özel ilaçlarla konteynerlerini dezenfekte ediyor. Günlük 50 adet çöp konteyneri yıkayarak dezenfekte eden temizlik ekipleri daha sağlıklı bir Gölbaşı için çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Çöp konteynerlerimizi yerinde yıkayarak, dezenfekte ediyoruz. Her şey halkımızın sağlığı için. Bundan sonra tüm konteynerlerimizi yerinde yıkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte edilecek. Gölbaşı halkımızın hizmetine temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulacak” diye konuştu.




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