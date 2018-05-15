Çöp konteynerlerinde yaz temizliği yapıldı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöpleri boşalttıktan sonra, suyla yıkayarak, özel ilaçlarla konteynerlerini dezenfekte ediyor. Günlük 50 adet çöp konteyneri yıkayarak dezenfekte eden temizlik ekipleri daha sağlıklı bir Gölbaşı için çalışmalarına devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Çöp konteynerlerimizi yerinde yıkayarak, dezenfekte ediyoruz. Her şey halkımızın sağlığı için. Bundan sonra tüm konteynerlerimizi yerinde yıkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte edilecek. Gölbaşı halkımızın hizmetine temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulacak” diye konuştu.