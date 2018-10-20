Çöp yangını OSB'ye sıçramadan söndürüldü

Alevler organize sanayi bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölgesi yan tarafına duyarsız vatandaşlarca dökülen çöpler bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndüre bildi. Alevlerin OSB'ye sıçramadan söndürülmesi ise rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.