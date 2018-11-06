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Çuhadar gençlere yönelik çalışmaları yerinde gördü

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet TV ve Radyo Dairesi Başkanı Mustafa Çuhadar, Diyanet Gençlik Merkezinin çalışmalarını yerinde gördü.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV ve Radyo Dairesi Başkanı Mustafa Çuhadar Adıyaman'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Mustafa Çuhadar, İl Müftülüğünü ve Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Diyanet Gençlik Merkezi Sorumlusu Fadıl Akkuş, gençlik merkezinden yürüttüğü faaliyetler hakkında Cuhadar'a bilgi vererek, değerlerine sahip çıkan, maneviyata önem veren genç nesil yetiştirmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.


Diyanet TV ve Radyo Dairesi Başkanı Mustafa Çuhadar ise, gençliğin önemine işaret ederek, Diyanet Gençlik Merkezlerinin önemli bir görevinin olduğunu söyledi.

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