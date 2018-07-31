Çukura giren motosiklet devrildi: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yaba idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletin merkeze bağlı Kömür Beldesinde çukura girmesi ile motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Mehmet Yaba yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.