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26 Haziran 2018 09:28

Çukura giren motosiklet devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman’da, ön lastiği çukura girmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

Çukura giren motosiklet devrildi: 2 Yaralı

26 Haziran 2018 09:28

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Dinç idaresindeki 02 AAE 757 plakalı motosikletin ön lastiği, Adıyaman- Tut Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında yolda bulunan bir çukura girdi. Ön lastiğin hızla çukura girmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Dinç ile motosiklette bulunan Ali Keski yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Devrilen motosiklet ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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