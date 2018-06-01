Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Yıldırım Beyazid Camisinnde cuma namazını kılarak Adıyaman’a hareket etti. Adıyaman Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı karşıladı. Adıyaman Havalimanından miting alanına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşların sevgi gösterisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Vatandaşların sevgi gösterileri arasında miting alanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda halka hitap edecek.