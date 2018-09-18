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Cumhuriyet Başsavcısı Çevik Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcı Çevik, Rektör Gönüllü'den üniversite hakkında bilgiler aldı.


Adıyaman'ı ve Adıyaman Üniversitesini çok beğendiğini dile getiren Çevik, "Daha önce gezme imkanı bulduğum Adıyaman Üniversitesini çok beğendim. Adıyaman'da üzerinde çalışılmış ve emek verilmiş bir üniversite buldum. Çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü başta olmak üzere tüm ekibini kutluyorum" dedi.


Rektör Gönüllü ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimiz cumhuriyet başsavcılığı görevine atanan Başsavcımız Bozan Çevik'e yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah önemli ve güzel çalışmalara imza atacaktır” diye konuştu.

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