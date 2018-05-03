Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arı kovanı hedefleniyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin adet arı” hedefliyor. Adıyaman’da 72 bin adet olan arı kovanının 2023 yılında 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

GAP İdaresi Başkanlığınca finanse edilen ve Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Adıyaman İli Merkez İlçesi Sulama Dışı Kalan Alanlardaki Yerleşim Yerlerinin Arıcılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi ve İnovatif Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele” Proje kapsamında arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde İl Müdürü Adil Alan ve üreticilerin katılımı ile arı kovanları sahiplerine teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, arıcılıkta hedefe adım adım ilerlendiğini belirterek, “GAP İdaresi Başkanlığına hazırlamış olduğumuz proje ile arıcılarımıza 820 adet arı kovanı dağıtıyoruz. 41 çiftçimizin her birine 20 adet kovan dağıtıyoruz. Kovanlarımızın arıları olan alt bölümlerini ve üst kısımlarını dağıtıyoruz. Arıcılar projeden çok memnun. Güçlü arılar dağıttığımız için hemen üst kovana çıkmaya başladılar. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin adet arı kovanı hedefliyoruz. Bu gün baktığımızda resmi kayıtlı olarak 72 bin kovanımız var. İnşallah bu gün 41 çiftçimize dağıttığımız arı kovanıyla birlikte en az bin tane daha kovan arttırmış olacağız” dedi.

Arı üreticileri ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hazırladığı bu projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.