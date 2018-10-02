Dağ bisiklet yarışında Adıyamanlı sporcular derece ile döndü

Uluslararası Doğa Sporları Festivalinde yapılan dağ bisikleti yarışmalarında Adıyamanlı sporcular derece ile döndü.

Malatya'ya bağlı Akçadağ Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlediği Uluslararası Doğa Sporları Festivali bisiklet yarışlarında Adıyamanlı bisiklet sporcusu Muhammed Onur Polat 2. oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 26 - 27 Eylül tarihleri arasında Malatya'da yapılan Akçadağ Uluslararası Doğa Sporları Dağ Bisikleti yarışlarına Adıyaman'dan Antrenör Ahmet Adem Oğuz ve 8 sporcu ile katılım sağladığını belirterek, yarışmalar sonunda yıldız erkeklerde Muhammed Onur Polat 2., büyük bayanlar kategorisinde Fadime Özge Şahin 3., master 30+ erkeklerde Ahmet Adem Oğuz 3.olduğunu söyledi.

Keleş, “Sporcularımız bisiklet yarışlarında kıyasıya pedal atarak emeklerinin karşılığını madalyaları ile alıyor. Bizler il müdürlüğü olarak sporcularımıza tüm imkanları sağlarken, antrenörlerimizin de gayretleri ve emekleri ile genç bisiklet sporcularımız katıldıkları her yarıştan ilimize madalya ile dönmeyi başarıyor. Ben, sporcularımıza ve antrenörümüze elde ettikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyor onları kutluyorum” diye konuştu.