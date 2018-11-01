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Dağ bisikleti yarışında ilk üç kürsüsüne Adıyaman çıktı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 27-28 Ekim tarihlerinde 2.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 27-28 Ekim tarihlerinde 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında Zeytin Kupası Dağ Bisiklet Yarışında Adıyamanlı sporcular derece yaptı.


Hatay Altınözü 2.Zeytin Kupası Dağ Bisikleti yarışlarına Adıyaman 6 sporcu ile katılırken, Adıyamanlı sporculardan elit bayanlar da Özge Şahin 1, Ezgi Şahin 2, Merve Borucu 3, olarak üçte üç başarı elde etti. U23 Genç Erkekler yarışlarında ise Mahmut Özden ve Master 40+ da Ahmet Adem Oğuz'da 2.oldu.


Bisiklet sporcularının elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bir çok branşta olduğu gibi Bisiklet sporunda önemli dereceler elde eden sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.


Keleş, “Sporcularımız bisiklet yarışlarında kıyasıya pedal atarak emeklerinin karşılığını madalyaları ile alıyor. Bizler il müdürlüğü olarak sporcularımıza tüm imkanları sağlarken, antrenörlerimizin de gayretleri ve emekleri ile genç bisiklet sporcularımız katıldıkları her yarıştan ilimize madalya ile dönmeyi başarıyor. Zor bir spor dalı olmasına rağmen ilimizde çok başarılı bisikletçilerin yetişmesinde emek veren antrenörümüzü ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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