Dağcılar Gerger dağlarında kamp kurdu

6 kişilik dağcı grubu Gerger ilçesindeki dağlarda kamp kurdu.

Birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Gerger Dağları, şimdi ise doğa yürüyüşleri ve festivallere ev sahipliği yapmaya başladı. Gerger dağlarındaki manzaraya hayran kaldığını belirten dağcılar, bölgede doğa yürüyüşlerini geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyledi. Güzel bir doğada kamp kurmanın keyfini yaşadığını vurgulayan grup üyelerinden Hacı Demir, “Bu bölgede doğa yürüyüşlerini geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. 3 gece boyunca dağda kurduğumuz çadırlarda konakladık. Yürüyüşümüz boyunca sadece Nemrut Dağı’nın yakınlarında biraz susuzluğu hissettik. O zaman da Işgın bitkisinin suyuyla susuzluğumuzu giderdik. Daha sonra Kurdek yaylasından su temin ettik. Bu dağlardaki güzelliği insan hayran kalıyor. Böylesi güzel bir doğada kamp kurmanın keyfini yaşadık. Önümüzdeki dönemlerde dağcılık sporunun yapılabileceği yerlere tekrar geleceğiz” diye konuştu.