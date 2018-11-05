Dağtekin: “Aday adaylarının başvuruları başladı”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, partinin aday adaylığı ile ilgili takvimi açıkladı. Mehmet Dağtekin açıklamasında, “Partimiz bundan önceki Adıyaman Belediye Başkanlığına 20 kişi başvurmuştu. Bu gün resmi başvurular başladı. Belediye başkanlığı için 5-12 Kasım tarihleri arasında, 5 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ise il genel meclis ve belediye meclisi başvuruları kabul edilecek. Başvuru yapacak kişilerin adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkeklerde askerlik durum belgesi, başvuru aidatı, memurların ise istifa dilekçesi, engelli olanların engelli kimlik kartı ve sağlık kurulu belgesiyle başvuracaklar. Partimiz sabah 80:00'dan akşam 17:00'a kadar başvuruları alacak. Birim sorumlularımız başvuruları alacak. Aday adaylarımızın başvuru sırasında sorun ile karşılaşmamaları için ekibimizle çalışmamızı yaptık” dedi.

Seçim sürecinin hayırlı olması temennisinde bulunan Dağtekin, “Cenab-ı Allah memleketimiz için hayırlı sonuçları nasip etsin. Ne kadar müracaat olursa olsun, bunun bir yarış olduğu bilinciyle tüm aday adayı arkadaşlar aday belirlendikten sonra bu aday etrafında kenetlenerek bir ve beraber olacaktır. Genel merkezimiz aday adayları içerisinden adayı belirleyecek. Aslolan kazanmayı, başarmayı hayırlısı ile ortaya koymaktır. Yarışırken kazanmayı değil, hayırlı olanı dilemek lazım. Cenab-ı Allah hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.