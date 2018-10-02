Dağtekin: “Adaylar konusunda kamuoyunun nabzını tutuyoruz”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberinde Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Altan Tandoğan İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Dağtekin, “Öncelikle bizlerin sesimiz soluğumuz olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak biz il başkanları düzeyinde genel merkezimize çağrılarak raporlarımızı verdik. İl başkanlarımızı Genel Başkan Yardımcımız dinledi. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız ili dolaşarak çalışma yaptı. Şu anda ilçe başkanımız ve teşkilat başkanlarımız üç gündür kampa girdiler. Biz yerel seçime parti olarak hazırız. Bizler sanki yarın seçim olacakmış gibi hazırlığımız var. Seçim süreci ile birlikte genel merkezimiz çalışmalarımızı hızlandırdı. Çalışmalarımız teşkilat boyutunda sürüyor” dedi.

Belediye başkan aday adaylığı konusunda isimleri konuşulan birçok kişi var. İktidar partisiyiz ve talep bayağı fazla olacağını düşünüyoruz. Cenab-ı Allah ilimizde ilgili, memleketimiz ile ilgili en güzel tercihleri hepimize nasip etsin. Aday adayı arkadaşlar inşallah kendilerini ortaya koyarlar. Güzel ve olumlu bir tercih oluşur. Seçimlere daha rahat bir şekilde gireriz. Adıyaman'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Adıyaman'a gelerek, büyük ilçeleri de dolaştı. Kamuoyu araştırması yaptı. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gitti. Bizimle de hiçbir şey paylaşmadı. Biz parti olarak kamuoyu araştırmalarına büyük önem verir. Toplumumuzun tüm kesimleri ile görüşerek, anketler yaparak toplumun nabzını tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.