Dağtekin il genel meclisi üyeleriyle biraya geldi

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte herkese büyük görevler düştüğünü ve özellikle il genel meclis üyelerinin bu konuda yükünün ağır olduğunu belirten Dağtekin, “Hepimiz bir yola baş koymuşuz, mücadele veriyoruz. Hepimiz kendi cephemizde yükleri azaltma yönünde gayret ediyoruz. Nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa, Adıyaman'ında büyük millet meclisi, il genel meclisimizdir. Adıyaman'daki eksiklikleri hep birlikte nasıl ortadan kaldırabiliriz diye en öncelikli sorumlu mercilerimizden birisi il genel meclisimizdir. İl genel meclisi üyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da göz önüne aldığımızda bizlere ulaşan sorunlar arasından en mühim olanı en başa alıp yolumuza öyle devam edersek, vatandaşımızın memnuniyetini o kadar öne almış oluruz. Genel merkez nezdinde yapılan toplantıda bizlerden ilimizle ilgili aksayan, çözülmesi gereken önemli sorunlar konusunda bilgiler istendi. Bizlerde rapor halinde genel merkezimize ilettik. Bugün bir araya gelip ilimizle ilgili, ilçelerimizle ve köylerimizle ilgili sorunları ele aldık. İl başkanı olarak gerekli notlarımı aldım ve milletvekillerimize en kısa zamanda iletip, sorunları çözümü noktasında el birliği ile çözmeye çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “İl genel meclis üyelerimiz kendi bölgeleriyle ilgili sorunları dile getirirken, il başkanımız Mehmet Dağtekin başkanımız ise notlarını alarak çözümü konusunda ellerinden geleni yapacağını söyledi. Bu tarz toplantıları önemsiyoruz. İnşallah hep birlikte ilimiz adına en güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.