İddiaya göre Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğünde görevli Akif Yüksel ile bir şahıs arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesiyle fazla büyümeden sona erdi. Tartışmanın sona ermesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs, mesai bitiminde Akif Yüksel ile bir pazar yerinde karşılaştı. Karşılaşmanın hemen ardından ismi öğrenilemeyen şahıs iddiaya göre Akif Yüksel’i darp etti.

Yüksel’in darp edilmesi iddiasını duyan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Yönetimi nüfus müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, “Biz Büro Memur-Sen’e gönül vermiş dava arkadaşları olarak bugün burada nüfus müdürlüğünde çalışan bir kardeşimize yapılan menfur saldırı kınamak için buradayız. Bu pervasızlığı yapanı kamuoyunda teşhir etmek ve bu işin takipçisi olduğumuzu ayıklamak için huzurunuzdayız. Bu tür çirkin olayları şimdiye kadar sağlıkta çalışanlara karşı yapılan eylemler olarak karşımıza çıkmaktaydı ancak bir çirkinlikler yavaş yavaş tüm kurumlarımızda görülmeye başladı. Son örneğini Adıyaman Merkez Nüfus Müdürlüğünde çalışan sendika üyemiz Akif Yüksel kardeşimize yapılan çirkin saldırıdır.

Üyemize yapılan Bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırıyı kim yaparsa yapsın yapanın yanına kar kalmayacağını bilinmesini istiyoruz. Sendika olarak bu yapılan menfur saldırıda darp edilen kardeşimizin yanında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Hiçbir mazeret kabul etmeden arkadaşımıza yapılan bu barbarca darp eylemine lanetliyor, kınıyor ve bu saldırıda şiddete maruz kalan arkadaşımızın şahsında bütün nüfus camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz. Acaba yarın hangi kurumda hangimizin başına böyle bir olay gelecek diye endişe ediyoruz. Bundan böyle yaşanacak bu tür olaylar karşısında yetkililerin daha dikkatli olması gerektiğini ve güvenlik tedbirlerinin alınması istiyoruz. Kendi işyerimiz de bu can güvenliğimizin tehlikede olduğu bir ortamda hangi aşk ve şevk ile hizmet üretebileceğiz bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.