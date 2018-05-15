Darp edilen müdür ile ilgili basın açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ilçede bazı vatandaşlar tarafından darp edildiği iddia edilen İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Halil İbrahim Demir makamında darp edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Toç-Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Faysal Ünsal ve sendika üyeleri Samsat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Toç-Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Faysal Ünsal, Samsat’ta son zamanlarda çalışanlara yönelik üzücü hadiseler yaşandığını belirterek, “Tek derdi, çiftçilerine bilgi ve birikimlerini aktarmak, onlara daha iyi bir gelecek daha iyi bir üretim hazırlamak olan çalışanlarımız hiç de hak etmedikleri bir şekilde bazı çiftçilerin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Bu ne cürettir ki, çalışanlarımız görevi başında huzursuz edilebiliyor. Duyarlı çiftçilerimizin de bu tür menfur olaylar karşısında net tavır almaları gerekmektedir. çiftçilerimizin ikinci adresi konumunda olan tarım teşkilatları şiddetten mutlaka arındırılmalıdır. Sendika olarak öncelikle itibarımızı koruma konusunda mücadelemizin devam edeceğinin bilinmesini belirtiyor, arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıları lanetliyoruz” dedi.

Ünsal açıklamasının devamında, “Hiçbir mazeret kabul etmeden, arkadaşlarımıza yapılan bu barbarca davranışları lanetliyor, kınıyor ve bu saldırının, şiddete maruz kalan arkadaşımızın şahsında bütün Tarım camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz. Acaba yarın hangi kurumda, hangimizin başına böyle bir olay gelecek diye endişe ediyoruz. Buradan yükselen çığlığımızı evvela mesleğimizi hor gören, itibarsızlaştıran, zihniyet acaba duyabilecek ve artan bu şiddet olaylarından kendine pay çıkarabilecek mi? Asılsız BİMER ve CİMER ihbarları dikkate alınmaya devam edecek mi? Bundan böyle yaşanacak bu tür herhangi bir olay karşısında sadece basın açıklaması yapmakla yetineceğimiz sanılmasın. Burada yüreklerini birleştirmeye gelen Tarım camiası daha radikal kararlar almaya ve bunları uygulamaya muktedirdir. Kendi işyerimizde can güvenliğimizin tehlikede olduğu bir ortamda, hangi aşk ve şevk ile hizmet üretebileceğiz?” ifadelerini kullandı.