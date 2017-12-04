Davetliler engellilerle birlikte oynadı

Kahta Rehberlik Araştırma Merkezi, Kahta Bedensel Engelliler Derneği, Kahta Özel Eğitim Merkezi ve Kahta Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği şölen havasında geçti. Mahalli sanatçıların söyledikleri türkülerle coşan engellilere ilçe protokolü de engellileri mutlu etmek için sahneye çıkarak engellilerle birlikte oynadı. Engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Dünyada üretilen savaşların, oluşturan sevgisizlik ve huzursuzluk ortamın en büyük engelliktir. Eğer sevmiyorsak bu en büyük engeldir. Gözlerini kırpmadan canice masum insanları katleden teröristlerden daha büyük engelli var mıdır” şeklinde konuştu.

Engelli çocukların en büyük dayanağının ailesi olduğunu ifade eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Belediye olarak engelliler için hazırladığımız iki engelsiz park projesi devam ediyor. Bu projeyi en kısa sürede hayat geçireceğiz” dedi.

Esas engelin insanın zihnindeki değil, fikrindeki olan engel olduğunu vurgulayan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Her zaman ve her fırsatta engelli vatandaşların yanındayız. Esas engel insanın zihninde değil, fikrinde olan engeldir. Fikirlerde engel olmazsa ülkemiz daha refah, daha yaşanılır bir ülke olur. Biz fikirlerdeki engellere karşıyız. Zihindeki engellerin hep yanındayız” diye konuştu.

Son yıllarda devletin engellilere güzel imkanlar sunduğunu belirten Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, “Kahta Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın ilçedeki engellilere her zaman destek oldukları için tüm engelli kardeşlerim adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Özel Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş ve Kahta Bedensel Engelliler Derneği Serkan Aslan ve engelli öğrencilerin aileleri katıldı.