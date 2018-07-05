Defterdar Vekili Acar’dan yapılandırma çağrısı

7143 sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Adıyaman Defterdar Vekili Hasan Hüseyin Avni Acar, vatandaşlara yapılandırmadan faydalanmaları için çağrıda bulundu.

Yapılandırma ile birlikte vatandaşın kamuya olan borç yükünün azalacağını kaydeden Hasan Hüseyin Avni Acar, “Yapılandırma kanunuyla vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız, tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de ‘ben bu kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.

Acar, kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.