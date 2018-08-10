Deniz: “ Atama bekleyen öğretmenleri memnun edecek adımlar bekliyoruz”

Başkan Ali Deniz, 2017 KPSS’ye giren öğretmen adaylarının ek atama talebinin karşılanmasının atama bekleyen öğretmen adaylarını memnun edeceğini söyledi.

Deniz, “2017 yılında farklı alanlarda KPSS Eğitim Bilimleri Testine 412.139 öğretmen adayı girmiş ve sınavı geçerli sayılmıştır. Bu veri, Türkiye’de atama bekleyen öğretmen sayısının 400 binin üzerinde olduğunu göstermektedir. Öğretmen açığı giderek artarken 2017 yılında atama sayısı düşük seviyede kalmıştır. Atama bekleyen öğretmenler 14 aydır sadece 20 bin atama haberi ile günlerini geçirmiş ve yeni bir atama yapılmadan 2018 KPSS’ye hazırlanmak zorunda kalmıştır. Sendikamıza ek atama talebi ile ilgili gerek birebir görüşmelerde gerekse dijital ortamda yoğun talep geliyor. Her yıl 40-50 bin atama yapılırken bu yıl sayının 20 bin olması sınava giren binlerce aday öğretmenin mağdur olması ihtimalini doğurmuştur” şeklinde konuştu.