Deprem çadırlarından Türkiye şampiyonluğuna

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun desteğiyle, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 16 yaş altı erkeklerde düzenlenen müsabakalarda bölge birincisi olan Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu Konya’da yapılan müsabakalarda Diyarbakır Hantepe Ortaokulunu 4-3’lük skorla yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

3 Mart 2017 ve 24 Nisan 2018 tarihlerinde Samsat ilçesinde meydana gelen depremler dolayısıyla eğitimlerini çadırlarda sürdüren Taşkuyu köyü öğrencileri sentetik sahaları bulunmadığı için antrenmanlarını da çadırların içinde yaptı. Öğrenciler, beton zeminde antrenman yaparak Türkiye Yıldız Erkekler Çim Hokeyi finalinde şampiyon olarak büyük bir başarı gösterdi.

Samsat Taşkuyu Ortaokulu idarecileri, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Takım Antrenörü Hacı İbrahim Çoban ve sporcular şampiyonluk kupaları ile birlikte ilk olarak Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın’ı, daha sonra da Samsat Kaymakamı Sedat Sezik’i makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Takım Antrenörü Hacı İbrahim Çoban, Taşkuyu Ortaokulunun gruplarda ve finalde hiç mağlup olmadan çok büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, başta Samsat Kaymakamı Sedat Sezik olmak üzere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen yetkililere teşekkür etti.

Dört öğrencinin milli takıma alınması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini belirten Çoban, kızlar kategorisinde de aynı başarıyı elde etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise, yaşanan iki depreme rağmen, antrenman sahaları olmadan, kıt imkanlarla böylesi büyük bir başarının elde edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Akın, "Çim hokeyinin çim sahada oynanmasına rağmen sahaları olmayan öğrencilerimiz bize bu başarıyı getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarın gelecek sene çocuklarımızın çim sahaları olur ve daha büyük başarılara imza atarlar" dedi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ise Taşkuyu Ortaokulu öğrencilerinin başarısından dolayı yönetici ve sporculara teşekkür etti.

Kaymakam Sezik, "Öğrencilerimiz Türkiye şampiyonluğu başarısını elde ettiler. Bugün bu kupayı bize getirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah milli takıma seçilecek öğrencilerimiz var. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.