Deprem konutları bölgenin en yüksek depremine dayanıklı

Adıyaman Valiliği, deprem konutları ile ilgi olarak vatandaşların müsterih olması, dedikodu şeklinde yayılan olumsuz söylenti ve değerlendirmelere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

02 Mart 2017 tarihinde merkez üssü Samsat ilçesi Kızılöz köyünde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akabinde hasar tespit çalışmaları yapılarak evleri, işyerleri ve ahırları ağır hasar ve orta hasar gören vatandaşlarımızın hak sahiplikleri ve yer seçimleri tamamlandı. Hak sahibi olan vatandaşlara yapılacak olan konutların birinci etabının temelleri 13 Mart 2018 tarihinde atıldı.

Konutların inşaat işleri devam ederken 24 Nisan 2018 tarihinde merkez üssü Samsat ilçesi Kırmacık köyü ve büyüklüğü 5.1 olan ikinci bir deprem meydana geldi. Bu ikinci depremden sonra yine ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Valilik yapılacak afet konutlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tek katlı ve iki katlı olacak şekilde yapılacak konutlarımız, 2007 Yılı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre statik açıdan gerekli tüm güvenlik önlemleri ve zemin koşulları dikkate alınarak tasarlandı. Olabilecek deprem kuvvetlerine karşı her türlü önlemin alındı.

Betonarme projesinde temel kazı derinliği 80 cm, radyal temel kalınlığı 40 cm, temel imalatlar ise, temel atmadan itibaren 5 cm, düzeltme betonu, geo tekstil keçe 3 mm su yalıtımı, 5cm düzeltme betonu ve sıkıştırılmış toprak olarak düzenlendi.

Temel kazılarının mevcut arazi kotundan itibaren tabii zemin sıyrılarak sağlam zemin ortaya çıkacak şekilde, kazı derinliklerinin sağlam zemin bulunduktan sonra yol kotları referans alınarak oluşturuldu.

Adıyaman’da donma nedeni ile temellerin zarar görebileceği derinliğin 40-80 cm arasında değiştiği, arazide yapılan araştırmalara göre sağlam kabul edilen zemin tabakasına 30 cm ile 50 cm aralığında kazılarla ulaşıldı.

Arazi kotundaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda kazı derinliklerini 50 cm ile 200 cm aralığında yapıldığı, sonrasında temel etrafında çevre düzenlenmesiyle gerekli kazı derinlikleri dikkate alınarak doldurulduğu, bu şekli ile temel şeklimiz ve kazılarımızın tasarlanan projemize uygun ilerledi.

İnşaatı devam eden konut projelerimiz betonlarının C30 olarak dökülecek. Kullanılacak donatının fevkalade yeterlidir. Yapılacak tüm imalatların hassas bir şekilde ilgili kurumunca denetlemelerinin yapılacak.

Bütün bu yönleri ile yapımına devam edilen afet konutlarının bu bölgede meydana gelebilecek en yüksek deprem etkilerine karşı sağlam ve güvenli olacağı konunun uzmanlarınca ifade edilmekte ve vatandaşlarımızın müsterih olması, dedikodu şeklinde yayılan olumsuz söylenti ve değerlendirmelere itibar etmemeleri gerekmektedir.”