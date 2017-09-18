Depremde hasar gören anasınıfını hayırsever kadın onardı

2 Mart 2017 tarihinde Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremde hasar gören Örentaş Mahallesi Şehit Yusuf Atal İlkokulu ana sınıfını, emekli Diş Hekimi Sabriye Nakiboğlu onararak hizmete açtı.

Sınıf onarımını yaparak ihtiyaç duyulan malzemeleri alan ve öğrencilere çeşitli hediyeler veren hayırsever kadın Sabriye Nakiboğlu, çocuklarının iyi bir eğitim almaları için bütün imkanlarını kullandığını belirterek diğer bütün çocukların da eğitimlerine katkı sunmak istediğini ifade etti.

Nakiboğlu, "Samsatlı çocuklar depremden çok etkilendiler. Bu çocuklarımız bir dönem çadırlarda eğitim aldılar. Okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer bütün yetkililer gereğini yapıyorlar ama bizde çorbada tuzumuz olsun istedik. Okulumuzu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında çocuklarımızın sevincine ortak olduk" dedi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada, böylesi duyarlı hayırseverlerin olmasının sevindirici olduğunu belirterek, katkılarından dolayı hayırsever Nakiboğlu’na teşekkür etti.

Akın, "Malumunuz olduğu üzere Samsat ilçemizde bir deprem yaşadık. Bu depremde bir çok okulumuz hasar gördü. Örentaş Şehit Yusuf Atal okulumuz kullanılabilecek durumda ama onarıma ihtiyaç vardı. Bu okulumuzun ana sınıfı onarılmış oldu. Devletimiz her türlü yarayı saracak güçtedir ve gereken yapılmaktadır. Ancak, vatandaşlarımızın da duyarlılık göstermesi bizleri mutlu etmektedir" dedi.