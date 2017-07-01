Depremzede öğrenciler Başhekim Dost’tu ziyaret etti

Ziyaret kapsamında Kahta Devlet Hastanesine gelen depremzede öğrenciler, Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost’u makamında ziyaret etti. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Dost, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Öğretmenlerin de yer aldığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dost, “Hem Samsat’a hem de Adıyaman’a tekrardan büyük geçmiş olsun. Allah bu gibi afetleri bir daha göstermesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm Dünya’da olduğu gibi Samsat’ta da çok hızlı bir şekilde yaraları sardı. Allah en kısa zamanda tekrardan daha güzel evlerde de oturmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başhekim Dost, ziyaret sonrası depremzede çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.