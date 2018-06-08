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08 Haziran 2018 13:57

Depremzede öğrenciler karnelerini kaymakamın elinden aldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde deprem dolayısıyla çadırlarda eğitimlerini sürdüren öğrencilere karnelerini Samsat Kaymakamı Sedat Sezik verdi.

Depremzede öğrenciler karnelerini kaymakamın elinden aldı

08 Haziran 2018 13:57


Geçen yıl meydana gelen depremin sonrasında 24 Nisan 2018 tarihinde tekrar bir depremin yaşandığı Samsat ilçesinde eğitimlerini çadırlarda sürdüren öğrencilerin karnelerini dağıtmak üzere Yarımbağ ve Taşkuyu köylerine giden Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


Karne ve hediyeler dağıtan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ilçesinde yaşanan iki deprem dolayısıyla zor ve sıkıntılı günler yaşanmasına rağmen, eğitimde ciddi bir aksama yaşanmadığını, hatta bu arada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin bile aksatılmadan yapıldığı söyledi.


Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Sezik, "Deprem dolayısıyla ilçe olarak zor günler yaşadık. Tabi ki öğrencilerimiz de bundan etkilendiler. Eğitimlerinin bir kısmını çadır sınıflarda sürdürdüler. Öğrencilerimizin bu süreçten en az etkilenmeleri için bütün önlemler alındı. Eğitimcilerimiz de özveri ile çalışarak bu yılki eğitim öğretim yılını tamamladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyordum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.




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