Depremzedeler çadırlarda oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan referandum oylaması Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurulan 20 çadırdaki 26 sandıkta gerçekleştiriliyor. 2 Mart tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle çadırlarda hayatlarını sürdüren Samsat halkı oylarını da çadırda kullandı.

Samsat ilçesinde 26 sandıkta 5 bin 74 seçmen sandık başına gidiyor. Samsat halkı ülke ve millet için oylarını kullandıklarını belirterek, evlerine kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Merkez İlkokulu bahçesine kurulan çadırdaki 1003 nolu sandıkta oy kullanan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise açıklamasında, “Samsat ilçemizde oyumuzu kullanıyoruz. Allah’tan hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah çıkan sonucunda vatanımızın milletimizin selameti adına, bundan sonra hem ilçemizde hem ülkemizde, dünya Müslümanlarına gelecek olana afetlerin belaların Allah tarafından def edilmesine vesile olmasını cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Bütün vatanımıza, milletimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.