Depremzedeler müjde bekliyor

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla konteynırlarda yaşayan Samsatlı depremzedeler Başbakan Binali Yıldırım’dan hak sahipliği ve kalıcı evlerin yapılması ile ilgili müjde bekliyor. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve mahalle muhtarları ile birlikte yıkılan binaları bir kere daha gezerek, AK Parti Adıyaman 6. olağan kongresi nedeni ile Adıyaman iline gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’ın kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini belirtti. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Samsat ilçesinin vatanını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhurbaşkanına hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Samsatlıların hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, deprem yaşamış, çadırda hayatlarını sürdürürken sıkıntıda olan bir halkın referandumda yüzde 94 oy vermesinin başka bir örneğinin olmadığını söyledi.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizde 10 ay önce bir deprem yaşandı. İnsani yardımlar konusunda devletimiz ve hükumetimiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Zaman geçirilmeden çadırlar dağıtılmış, prefabrik mahalleler oluşturulmuştur. Ancak özellikle hak sahipliği ve kalıcı konutların yapımında gecikmelerin olması bizleri üzmektedir. Dask kanunundaki engeli aşmak için kanun hükmünde kararnamenin çıkarılması gerekiyor. Başta TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere, milletvekillerimizin bu konuda çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Bunun bir an önce çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Samsat halkı milliyetçi muhafazakar bir düşünceye sahiptir. Bu nedenle cumhurbaşkanımız ve AK Partimize her zaman gerekli desteği vermiştir. Çadırlarda, sıkıntı içerisindeyken bile referandumda yüzde 94 oy veren başka bir örnek yoktur. Biz şimdi başbakanımızdan bir müjde bekliyoruz. KHK’yi bir an önce çıkararak önümüzdeki yaz aylarında kalıcı konutlara yerleşmek istiyoruz. Her gün göç veriyoruz. Gittikçe ilçemiz boşalıyor. Samsatlıların bir kışı daha bu şekilde geçirmeye gücü ve tahammülü kalmamıştır. Lütfen Samsatlı vatandaşların sesini duyun ve gereğini yapın" şeklinde konuştu.