Depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermes, hem öğrenciler tarafından hem de okul öğretmenleri tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler tarafından yapılan yiyecekler okulda açılan kermeste satışa sunuldu. Kermeste elde edilecek olan bütün gelirin geçtiğimiz günlerde Samsat ilçesinde yaşanan depremde mağdur olan depremzedeler yararına kullanılacak. Okul bahçesinde açılan kermesin yanı sıra okul içerisinde açılan bir birinden farklı resim sergileri de büyük ilgi gördü. Okul Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Özen, kermesin ve açılan sergilerin oldukça büyük ilgi gördüğünü dile getirerek etkinliklerde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini söyledi.