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01 Mart 2018 13:09

Dereceye giren öğrenci velilerine ödül verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı İmam hatip lisesinde veliler okuyor projesi kapsamında yapılan yarışmada dereceye giren velilere ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenci velilerine ödül verildi

01 Mart 2018 13:09


Yapılan yarışmalar kapsamında dereceye giren toplam 50 öğrenci velisine okul idaresi tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Öğrenci velilerine yönelik yapılan yarışmanın oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Gölbaşı İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, “Velilerimizden ve öğrencilerimizden bir istirhamda bulunacağım. Her gün bir saat bütün iletişim araçlarımızı, elektronik cihazlarımızı kapatıp ailece kitap okuyalım.


Kendimizi beslememiz gerekiyor, üreten bir zihni yapıya sahip olmak için zihnimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde, okuyarak yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Veliler Okuyor Projesi kapsamında dereceye giren velilere ödülleri verildi.




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