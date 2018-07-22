Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 11:26

Devlet Konservatuarı sesine ve enstrümanına güvenenleri bekliyor

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, yeni eğitim-öğretim yılı için yetenekli öğrencileri bekliyor.

Devlet Konservatuarı sesine ve enstrümanına güvenenleri bekliyor

22 Temmuz 2018 11:26


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisindeki Sanat binasında hizmet veren Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Müzikoloji programına özel yetenek sınavı ile 25 öğrenci alacak.


Keman, viyolonsel, piyano ve bağlama gibi enstrümanlarda yeteneği olan öğrencileri bünyesine katmak isteyen devlet konservatuarı müziksel işitme, yazma ve algılama test sınavı ve müzikoloji alan bilgisi sınavı olarak toplu bir yetenek sınavı yapacak.


Konu ile ilgili bilgi veren Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, "Geleceğin sanatçıları, sahneye ilk adımlarını konservatuarlarda atıyor. Çocuklarının yetenekli olduğunu düşünen tüm velilerin, yapılan özel yetenek sınavı için onlara destek vermesini istiyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenecek özel yetenek sınavlarında öğrenci kontenjanları geçen yıllara göre arttı. 20 kişi olan kontenjanımız bu yıl 25’e yükseldi. Adıyaman gerçekten huzurlu ve güzel bir il. Bunun yanı sıra her üniversitede olmayan piyano çalışma laboratuarımız mevcut. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün üniversitemizin her alanına olduğu gibi sanat alanına da verdiği destekle önümüzdeki dönemin hazırlıklarını tamamladık. Tüm kadro yeni gelecek öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.


Yetenekli gençlerin mutlaka bu sınavlara katılması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Toptaş, sınavlarla ilgili daha detaylı bilginin Adıyaman Üniversitesi internet sitesinden edinilebileceğini de belirtti.


Adayların Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavına başvurabilmeleri için TYT puan türünde en az 150 (engelli adaylar 100) veya üstünde puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, 23 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden http://basvuru.adiyaman.edu.tr/muzik-bolumu/ adresiyle çevrimiçi olarak alınacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç