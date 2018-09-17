Din görevlileri kan bağışında bulundu

Adıyaman Müftülüğü ve Kızılay Kan Merkezinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasına din görevlileri yoğun ilgi gösterdi. Adıyaman Müftülüğünde düzenlenen aylık din görevlileri toplantısının ardından görevliler kan bağışında bulundu.

Kan vermenin vücut için faydalı olduğunu dile getiren din görevlileri kanın acil ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç olduğu için kan bağışına destek verdiklerini ifade etti.