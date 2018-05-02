Din görevlilerine "terör" eğitimi verildi

Bir otelin konferans salonunda verilen eğitimde, kamu kurum ve kuruluşlarda birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak, terör-terörizm, terörün etkileri ve terör örgütlerinin hedefi konuları anlatıldı. Yapılan eğitim programına, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, emniyet şube müdürleri ve il merkezinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “NATO’da görev yaptığım zamanlarda en çok dikkatimi çeken konu, kilise papazlarıydı. Papazlar, üniforma giyip askerlere hitap ediyor, askerlere motivasyon veriyordu. Bizlerde sizlerin Afrin’e, Sudan’a, Afganistan’a da olsa gideceğinizi iyi biliyoruz. Sizlerin askerlerimize manevi destek ve motivasyon vereceğinizi biliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ise, “Emniyet ekipleri düzenlenen bu seminerlerde çok önemli konularda görevlilerimizi uyarmakta onları bilgilendirmektedir. Bunların başında zararlı alışkanlıklar ve terör konuları gelmektedir. Vatanımızın huzuru milletimizin birliği, kardeşliği için emniyet mensupları var güçleriyle hizmet ederek bizlere bilgi veriyorlar” diye konuştu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından verilen eğitimde, PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tüm örgütlerin yapısı dile getirildi.

Eğitime katılan çalışanlar bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.