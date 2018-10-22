Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza sonrası kaldırıldığı hastanede öldü

Adıyaman'da, direksiyon başında kalp geçirmesi sonucunda elektrik direğine çarparak yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Garip Köylüce (66) idaresindeki 46 P 2129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpmış kazada sürücüsü Garip Köylüce ile yanında bulunan Döne Köylüce yaralanmıştı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılmış burada tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Garip Köylüce, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.