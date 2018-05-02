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02 Mayıs 2018 15:48

Diş hekimleri Ramazan Ayında gece poliklinik hizmeti verecek

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesinden görevli diş hekimleri, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar için iftardan sonra poliklinik hizmeti vermek üzere mesaiye kalacak.

Diş hekimleri Ramazan Ayında gece poliklinik hizmeti verecek

02 Mayıs 2018 15:48


Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesinde görevli diş hekimleri, Mayıs ve Haziran ayı boyunca vatandaşların mağdur olmaması için iftardan sonra mesai uygulaması başlattı. Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün bir diş hekimi 20.00-24.00 arası hastalara poliklinik hizmeti verecek.


Diş hekimlerine gece mesaisi uygulaması getiren Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Selim Kuşağlı toplumun hassasiyetlerini düşünerek hareket ettiklerini söyledi.


Geçen yıl da aynı uygulamayı yaptıklarını ve vatandaşların uygulamadan oldukça memnun olduğunu belirten Kuşağlı, "Ramazan ayı itibariyle toplumun hassasiyetlerini düşündüğümüz için özellikle iftar saatinden sonra böyle bir hizmet başlattık. Bizim buradaki doktor arkadaşlarımız da bir fedakarlık gösterdiler” diye konuştu.




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