Diş Hekimliği Fakültesinde önlük giyme heyecanı

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Askerlik şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek yaptı.

Dekan Prof. Dr. Yasin Çiçek yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine değinerek 18 Kasım 1908’de Darü’l Fünun Osmanlı Tıp Fakültesinin açıldığını söyledi.

Dekan Prof. Dr. Çiçek, 22 Kasım 1908’de Dişçi Mektebi Aliyesinin açıldığını, Cumhuriyet Döneminde ise 1933’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu adını aldığını ifade ederek eğitimin dört yıla çıktığını kaydetti.

Diş Hekimliğinin ilk olarak 1964 yılında fakülte olduğunu ve 5 yıl eğitim verdiğini söyleyen Prof. Dr. Çiçek, Türkiye’de 22 Kasım tarihinin 1996 yılından bu yana Diş Hekimliği Günü, haftanın ise Diş Hekimliği Haftası olarak kutlanmaya başladığını belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Bugünlerin kıymetini bilin, hocalarınızdan en iyi şekilde faydalanın, gününüzün kıymetini bilin. Kendinizi en güzel şekilde gelecek çağlara hazırlayın. Gelecek çağları görmeye çalışın. Dünya sürekli değişip gelişiyor. Bizim de sürekli arayış içinde olup, kendimizi geliştirmemiz, çalışmamız araştırmamız ve bir günümüzle diğer günümüzü aynı tutmamamız gerekiyor. Gelişin, gelişerek öğrenin. İşinizde en iyi olma çabası vererek, bu gün buraya sizlerle iftihar etmeye gelen ailelerinize, vatanınıza, milletinize layık birer birey olmak için çabalayın. Mesleki edinimlerinizi elbette edineceksiniz ve edinmelisiniz de. Bundan daha önemlisi hayatta ve sosyal ortamda en iyi insan, en mükemmel insan olmaktır. Bunun için çalışmalısınız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak önlük giydirildi. Ardından katılımcılar düzenlenen kokteye katıldı.