Diyabetli çocuklar piknikte buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Diyabetli Çocuklar Pikniği etkinliğinde, bir araya gelen diyabetli çocuk hastalar gönüllerince eğlendi.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Semih Bolu, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çocuk endokrinoloji servisinde tedavi gören çocuk hastaları ve aileleri ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte bir araya getirdik. Amacımız diyabetli çocukları bir araya getirmek, günlük yaşamda karşılaşmış oldukları sorunlara ortak çözümler bulup motivasyonlarını sağlamaktır. Çocuklarımızı burada mutlu görünce bunu başardığımızı düşünüyorum. Ülkemizdeki diyabet hastalarının yüzde5-10 arası tip1 diyabet dediğimiz özellikle çocuklarda görülen diyabet türüne girmektedir. Tip 1 diyabette erken teşhis kadar uygun tedavi yöntemi, düzenli beslenme, diyet ve egzersizlerle hastalığın kontrolü sağlanabilir. Bu etkinliğin yapılmasında hastane yöneticilerimize, diyabetli çocuklarımıza, ailelerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Diyabetli çocukların aileleri de bu etkinliğin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.