Diyanet-Sen’den hadsiz bildiriye tepki

Yahudi düşmanlığını yaydığı gerekçesiyle Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bildirisiyle ilgili Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, basın açıklaması yaptı.

Emin Çil konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Rabbimizin bizzat Kur’an-ı Kerim’de korumaya aldığını belirttiği Yüce kitabımızdan bazı ayetlerin çıkarılmasını talep etmek kimsenin haddi değildir. Bu talebi dile getiren 300 kişiyi şiddetle kınıyorum. Allah’ın kelamı tek bir harfi dahi değişmeden kıyamete kadar devam edecektir. Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e karşı iftira kampanyası başlatan ve haddi aşarak provakatif teklifler dile getirenleri şiddetle kınıyorum. Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri çıkarmayı teklif etmek nasıl bir hadsizliktir. Kur’an Allah’ın indirdiği son ilahi kitaptır. Kuran-ı Kerim’e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Ayetleri kendi kafalarına göre bağlamından kopararak yorumlamak sonra da bu ayetler Kur’andan çıkarılsın demek büyük saygısızlık ve hadsizliktir” dedi.

Çil açıklamasında ayrıca, “Dünyanın muhtelif coğrafyalarında başta Yahudiler olmak üzere farklı inançlara mensup insanlar pek çok ayrımcılık ve zulme maruz kaldığında, İslam coğrafyasının bunların sığınağı olduğu hepinizin malumu. Siz onları keserken, hayvan muamelesi yaparken Osmanlı Yahudilere kucak açmıştır. İnsanca yaşama alanı oluşturmuş inandıkları gibi yaşamalarına müsaade edilmiştir. Müslümanlar birlikte yaşadıkları bu topluluklara rahmet kaynağı Kuran’dan yola çıkarak hep iyilik, merhamet ve adaletle davranmışlardır. Bütün bunları tarih kaydetmiş sizlerde gayet iyi bilirsiniz. Bütün bu gerçekler ortadayken kimse Müslümanlar’a iftira atamaz. Derhal bu bildiri geri çekilmeli ve Müslümanlardan özür dilenmelidir” ifadelerini yer verdi.