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Diyetisyen Hacı Mehmet Kirişci göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi ne atanan Diyetisyen Hacı Mehmet Kirişci göreve başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi ne atanan Diyetisyen Hacı Mehmet Kirişci göreve başladı.


1992 yılı Kahramanmaraş doğumlu olan Diyetisyen Hacı Mehmet Kirişci, ilköğretim ve lise öğrenimlerini Kahramanmaraş' ta tamamladıktan sonra 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne başlayarak 2016 yılında bu bölümden mezun oldu. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Kahramanmaraş'ın Göksun Prof. Dr. Mehmet Sağlam Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde göreve başlayan Kirişci, bugün itibariyle de Gölbaşı Devlet Hastanesinde göreve başladı.


Gölbaşı Devlet Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniğinde hizmete başlayan Kirişci, hizmet sunumları arasında, hem polikliniğe başvuran hem de hastanede yatmakta olan hastalara uygun beslenme programları hazırlayacak.

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