Doğalgaz yangını mahalle sakinlerini korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi 713. Sokak’ta Mimar Sinan Parkı yanında 3 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz servis kutusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Doğalgaz servis kutusunun yanında bulunan otomobil de alev alırken, mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sokak içerisindeki evler polis tarafından doğalgazın patlama ihtimaline karşı boşaltıldı. Polis ekipleri sokağı tamamen kapattı. Olay yerine doğalgaz ekipleri de çağrıldı. Doğalgazın ana vanadan kesilmesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangında doğalgazdan etkilenen 1 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.