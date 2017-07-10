Doğan’dan 15 Temmuz Gazisine ziyaret

Doç. Dr. Fatih Doğan, 15 Temmuz Gazisi Av. Mustafa Çiğdem’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişimine karşı tek başına tankın önünde duran ve yaralanan Av. Mücahit Çiğdem, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başta bir hastalıktan dolayı tedavi görüyor.

Doç. Dr. Fatih Doğan, 15 Temmuz Gazisini ziyaret ederek geçmiş olsun dilekleri iletti.

Gazi Mücahit Çiğdem, İstanbul’da 15 Temmuz Gecesi yaşadıklarını anlatarak, “Olayların başladığı sırada ben dışarıdaydım. Arabada radyodan Başbakanımızın, bir darbe kalkışması söz konusu, şeklindeki açıklamalarını duydum. Spikerlerin ‘Hava alanında çok sayıda tank var’ açıklamaları üzerine hemen hava alanına doğru yola çıktım. Henüz Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın çağrısı yapmamıştı ancak ben oraya gitmem gerektiğini düşündüm. Basın Express yolundan doğru giderken yolda tankları gördüm. Geçemesinler diye arabamı yan çevirdim ve arabadan inerek üzerlerine doğru yürüdüm. ‘Siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz?’ diye bağırdım. Oradakiler böyle bir tepki beklemiyorlardı. Çünkü henüz Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın çağrısı yapmadığından dolayı halktan kimse yoktu. Bana ‘Git buradan!’ şeklinde ikazlarda bulundular. Orada onlarla biraz mücadele ettim. Ancak tek başıma olduğumdan dolayı tankları hareket ettiremedim. Polisi aradım ve tankın, subayların fotoğraflarını çektim sosyal medyadan paylaştım, ileride kanıt amaçlı bulunması için. Bir süre daha mücadele ettikten sonra askerler ‘Bizimle daha fazla uğraşma tankların hepsi havaalanında, havaalanına git’ dediler. Havaalanına doğru giderken bir yoğunluk vardı. Arabamı park edip indim, askerlere doğru ilerlemeye başladım. O sırada vatandaşlardan 4-5 kişi askerlerin yanındaydı. Gittiğimde askerlerle konuşmaya çalıştım “Siz ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız var bu yaptığınız doğru değil’ deyince, ‘Biz emri yerine getiriyoruz’ diyerek bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Orada bulunan tank hareket etmeye çalışıyordu hemen önüne geçtim. ‘Buradan geçebilmek için beni ezip geçmeniz lazım’ dedim onlarda kararlılığımı gördüler ve durdular” dedi.

Çiğdem, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle tedavisi bitince tekrar İstanbul’a gideceğini ve o gece yine İstanbul’da nöbet tutacağını dile getirdi.

Gazi Çiğdem’e ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak acil şifalar dileyen Hastane Yöneticisi Doğan, “Böyle bir ihaneti bin yıllık tarihimizde dahi görmedik. İmanınızla göğsünüzü tanklara ve kurşunlara siper ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler vatan, millet ve bayrak aşkı aşılanmış insanlarsınız” dedi.

Ziyarete, Başhekim Yardımcıları Uzm.Dr. Mahmut Aslan, Uzm.Dr. Suat Çelik ve Uzm.Dr. İbrahim Tunç katıldı.